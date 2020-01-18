В Брянской области подготовили купели к Крещению

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:46:25+03:00

Здесь установили осветительные приборы, удобные спуски в воду, организовали дежурство спасателей и медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянской области завершили подготовку купелей к Крещению. В регионе оборудовали 70 мест для купаний.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, здесь установили осветительные приборы, удобные спуски в воду, организовали дежурство спасателей и медиков.

К слову, обеспечивать безопасность жителей и гостей Брянщины в праздник будут сотрудники из РСЧС региона - больше 600 человек и 170 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU