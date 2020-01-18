В Брянской области подготовили купели к Крещению
В регионе оборудовали 70 иорданей
Здесь установили осветительные приборы, удобные спуски в воду, организовали дежурство спасателей и медиков.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянской области завершили подготовку купелей к Крещению. В регионе оборудовали 70 мест для купаний.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, здесь установили осветительные приборы, удобные спуски в воду, организовали дежурство спасателей и медиков.
К слову, обеспечивать безопасность жителей и гостей Брянщины в праздник будут сотрудники из РСЧС региона - больше 600 человек и 170 единиц техники.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU