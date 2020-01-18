В Советском районе Брянска нашли немецкую гранату времен войны

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:19:48+03:00

Предмет пролежал в земле больше 70 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Советском районе Брянска обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Сообщение об опасной находке поступило в МЧС в субботу, 18 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

Предмет пролежал в земле больше 70 лет. Немецкую гранату М-39 спасатели изъяли и обезвредили

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ИСТОЧНИК KP.RU