В Советском районе Брянска нашли немецкую гранату времен войны
Взрывоопасный предмет уничтожили спасатели
Предмет пролежал в земле больше 70 лет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Советском районе Брянска обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Сообщение об опасной находке поступило в МЧС в субботу, 18 января, рассказали в пресс-службе ведомства.
Предмет пролежал в земле больше 70 лет. Немецкую гранату М-39 спасатели изъяли и обезвредили
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU