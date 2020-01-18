В Брянске рассказали историю о спасении белорусов попавших в беду

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:58:28+03:00

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В Брянске спасли белорусов оказавшихся в беде. Историю о своих соотечественниках рассказали в региональном отделении общественной организации "Белорусское землячество".

Все случилось накануне Нового года. Двое жителей города Молодечно приехали на работу в Брянск. Но предприниматель, с которым договорились иностранцы, взял других людей.

Белорусы решили вернуться домой. Но их вещи и деньги похитили в магазине из камеры хранения.

Мужчины обратились в Белорусское землячество. Через пару часов после звонка председателю организации они оказали по пути домой.

Члены землячества довезли своих земляков до Новозыбкова и дали деньги на билеты.

Гости поблагодари спасителей за человечность и взаимовыручку, а также пригласили к себе в Молодечно.

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ИСТОЧНИК KP.RU