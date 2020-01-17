2020-01-17T17:07:00+03:00
Общество

В Брянске на Крещение пройдет православный фестиваль

Концерт пройдет в Володарском районе
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Православный праздник крещение в Брянске отметят фестивалем народной песни «От Рождества до Крещения». Он состоится 18 января в два часа дня в Городском Доме культуры Володарского района, передает пресс-служба мэрии.

Крещенский фестиваль станет седьмым по счету.

- В нем примут участие лучшие коллективы учреждений культуры Брянска и Брянской области, - рассказали в горадминистрации. - В фойе Дома культуры будет проходить выставка декоративно-прикладного творчества брянских мастеров. Также здесь разместят фотозоны для гостей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Фокинском районе Брянска начали строить бассейн
За пять дней в брянских магазинах нашли больше 60 упаковок опасного снюса
Двое брянцев пойдут под суд за торговлю наркотиками
В Брянске на Крещение пройдет православный фестиваль
Директора брянского ДДиЮТ оштрафовали за трудоустройство экс-чиновника
Нетрезвый работник брянского автосервиса угнал у клиента дорогую иномарку
ГИБДД: в дорожной аварии у «Аэропарка» погиб 26-летний брянец
В брянском аэропорту задержали федерального преступника
Пациентам детского онкоцентра в Брянске устроили «Рождественские святки»
В следующем месяце жители нашего региона получат квитанции с новой суммой платежа за услуги по обращению с ТКО
Борьбу с треногами «завязал» брянский бизнесмен Вечеров
Брянского подростка отправили в колонию на 3,5 года за грабеж
Прокуратура: главу брянского облздрава ранил не прокурор
Брянская прокуратура нашла пожарные нарушения в кинотеатре «Салют»
У жителя Брянска на заправке из машины украли почти миллион рублей
В Брянске из-за задержек зарплаты наказали главу троллейбусного управления
ДТП у «Аэропарка» в Брянске: мужчина погиб, еще двое в больнице
Брянскую сауну, в которой погиб ребенок, закрыли до окончательного решения суда
За сутки в Брянске на пьяной езде попались два водителя
В Брянске 17 января устроят сплошные проверки для водителей автобусов
В Брянске поздравили супругов, которые прожили вместе полвека
Брянская пациентка пожаловалась на «живодерское» удаление родинки
В Брянской области в программу по капитальному ремонту включили почти 6,4 тысячи домов
По вине водителей грузовиков в Брянске погибли три человека за год
Прокуратура потребовала выделить жилье жирятинской сироте