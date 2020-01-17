В Брянске на Крещение пройдет православный фестиваль
Православный праздник крещение в Брянске отметят фестивалем народной песни «От Рождества до Крещения». Он состоится 18 января в два часа дня в Городском Доме культуры Володарского района, передает пресс-служба мэрии.
Крещенский фестиваль станет седьмым по счету.
- В нем примут участие лучшие коллективы учреждений культуры Брянска и Брянской области, - рассказали в горадминистрации. - В фойе Дома культуры будет проходить выставка декоративно-прикладного творчества брянских мастеров. Также здесь разместят фотозоны для гостей.
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ИСТОЧНИК KP.RU