В Брянске на Крещение пройдет православный фестиваль

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:07:00+03:00

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Православный праздник крещение в Брянске отметят фестивалем народной песни «От Рождества до Крещения». Он состоится 18 января в два часа дня в Городском Доме культуры Володарского района, передает пресс-служба мэрии.

Крещенский фестиваль станет седьмым по счету.

- В нем примут участие лучшие коллективы учреждений культуры Брянска и Брянской области, - рассказали в горадминистрации. - В фойе Дома культуры будет проходить выставка декоративно-прикладного творчества брянских мастеров. Также здесь разместят фотозоны для гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU