Директора брянского ДДиЮТ оштрафовали за трудоустройство экс-чиновника

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:05:35+03:00

О факте приема на работу новый работодатель не уведомил предыдущего

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Нарушение выявила прокурорская проверка. Оказалось, что в августе 2017-го областной Дворец детского и юношеского творчества (ДДиЮТ) заключил трудовой договор с бывшим госслужащим отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности регионального департамента финансов.

О факте трудоустройства новый работодатель обязан был в десятидневный срок уведомить предыдущего, однако этого не сделал. В итоге он допустил нарушение законодательства о противодействии коррупции.

– Директору дворца внесли представление, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Его уже рассмотрели и удовлетворили. Нарушителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директора учреждения оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В настоящее время нарушение устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU