Директора брянского ДДиЮТ оштрафовали за трудоустройство экс-чиновника
Нарушение выявила прокурорская проверка. Оказалось, что в августе 2017-го областной Дворец детского и юношеского творчества (ДДиЮТ) заключил трудовой договор с бывшим госслужащим отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности регионального департамента финансов.
О факте трудоустройства новый работодатель обязан был в десятидневный срок уведомить предыдущего, однако этого не сделал. В итоге он допустил нарушение законодательства о противодействии коррупции.
– Директору дворца внесли представление, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Его уже рассмотрели и удовлетворили. Нарушителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директора учреждения оштрафовали на 20 тысяч рублей.
В настоящее время нарушение устранили.
ИСТОЧНИК KP.RU