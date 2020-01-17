ГИБДД: в дорожной аварии у «Аэропарка» погиб 26-летний брянец

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:34:29+03:00

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Появились подробности страшной аварии, которая произошла в Брянске около полуночи в пятницу, 17 января. Напомним, что у ТРЦ «Аэропарк» – на улице Объездной в Советском районе – столкнулись две иномарки. Региональное ГУ МЧС России и очевидцы отмечали, что в этом происшествии пострадали люди. Более того, их пришлось извлекать из авто спасателям.

По уточненным данным ГИБДД, лобовое столкновение произошло около 00.22. С управлением не справился 19-летний водитель «Тойоты Камри». Двигался он со стороны переулка Пилотов в сторону улицы Бежицкой. На встречной полосе автомобилист налетел на «Шкоду Октавиа», которой рулил 32-летний брянец.

Автоинспекторы подтвердили, что пострадавших в этом ДТП четверо. Один из них погиб. Это 26-летний пассажир «Шкоды». Серьезные травмы получили еще два человека: второй водитель и его 32-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Также пострадал 19-летний пассажир «Тойоты». Его медики отпустили домой, оказав необходимую помощь.

– Водитель «Тойоты» трезв, – добавили в городском отделе ГИБДД. – Медицинское освидетельствование он прошел в наркологическом диспансере. В отношении него составили административный материал за превышение допустимого уровня тонировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU