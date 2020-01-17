Пациентам детского онкоцентра в Брянске устроили «Рождественские святки»
«Рождественские святки» прошли в Брянском детском онкогематологическом центре 16 января. Маленьких пациентов навестили заместитель губернатора региона Александр Коробко, главврач областной детской больницы Виктор Алекса и директор благотворительного фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова.
Праздничную программу для детей подготовил народный фольклорный ансамбль «Макоша».
- В исполнении ансамбля прозвучали календарные обрядовые песни и пожелания, - уточнили в пресс-службе правительства региона. - Маленьких пациентов также ждали зимние загадки и игры.
В завершение гости пожелали ребятам здоровья, исполнения желаний и вручили сладкие подарки.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU