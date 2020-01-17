2020-01-17T14:27:21+03:00
Общество

Пациентам детского онкоцентра в Брянске устроили «Рождественские святки»

Перед ребятами выступил народный фольклорный ансамбль «Макоша»
Анна ЛЕВКИНА
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Праздник для больных детей подготовил народный фольклорный ансамбль "Макоша"Праздник для больных детей подготовил народный фольклорный ансамбль "Макоша"Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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«Рождественские святки» прошли в Брянском детском онкогематологическом центре 16 января. Маленьких пациентов навестили заместитель губернатора региона Александр Коробко, главврач областной детской больницы Виктор Алекса и директор благотворительного фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова.

Праздничную программу для детей подготовил народный фольклорный ансамбль «Макоша».

- В исполнении ансамбля прозвучали календарные обрядовые песни и пожелания, - уточнили в пресс-службе правительства региона. - Маленьких пациентов также ждали зимние загадки и игры.

В завершение гости пожелали ребятам здоровья, исполнения желаний и вручили сладкие подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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