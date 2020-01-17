2020-01-17T13:49:00+03:00
Общество

В следующем месяце жители нашего региона получат квитанции с новой суммой платежа за услуги по обращению с ТКО

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Гражданам, имеющим право льготы, предоставляется ежемесячная денежная компенсация.Гражданам, имеющим право льготы, предоставляется ежемесячная денежная компенсация.
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Согласно изменениям, которые утвердило Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, в 2020 году плата за эту коммунальную услугу для населения будет составлять 80 рублей 03 копейки с человека. В прошлом году жители платили 89 рублей 11 копеек.

Напоминаем, что услуга по обращению с ТКО с 2019 года является не жилищной, а коммунальной и согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на другие виды коммунальных услуг.

Так гражданам, имеющим право льготы, предоставляется ежемесячная денежная компенсация.

По информации, предоставленной департаментом семьи, социальной и демографической политики, это следующие категории брянцев:

– инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

– участники Великой Отечественной войны;

– награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– члены семей погибших инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий;

– инвалиды I, II, III групп;

– семьи, имеющие детей инвалидов;

– граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф;

– несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

– ветераны труда;

– ветераны труда Брянской области;

– реабилитированные лица;

– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

Плата за вывоз мусора будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.

Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами указанным категориям граждан осуществляется в порядке, установленном для назначения компенсации расходов на оплату других коммунальных услуг. Для этого гражданам следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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