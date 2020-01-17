В следующем месяце жители нашего региона получат квитанции с новой суммой платежа за услуги по обращению с ТКО
Согласно изменениям, которые утвердило Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, в 2020 году плата за эту коммунальную услугу для населения будет составлять 80 рублей 03 копейки с человека. В прошлом году жители платили 89 рублей 11 копеек.
Напоминаем, что услуга по обращению с ТКО с 2019 года является не жилищной, а коммунальной и согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на другие виды коммунальных услуг.
Так гражданам, имеющим право льготы, предоставляется ежемесячная денежная компенсация.
По информации, предоставленной департаментом семьи, социальной и демографической политики, это следующие категории брянцев:
– инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
– участники Великой Отечественной войны;
– награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– члены семей погибших инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий;
– инвалиды I, II, III групп;
– семьи, имеющие детей инвалидов;
– граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф;
– несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
– ветераны труда;
– ветераны труда Брянской области;
– реабилитированные лица;
– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
Плата за вывоз мусора будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.
Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами указанным категориям граждан осуществляется в порядке, установленном для назначения компенсации расходов на оплату других коммунальных услуг. Для этого гражданам следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU