У жителя Брянска на заправке из машины украли почти миллион рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:49:03+03:00

После этого он внезапно купил дорогое авто и уехал

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У 29-летнего жителя Брянска из машины украли почти миллион рублей, когда он вышел расплатиться за бензин на заправке. Авто обчистили еще в феврале прошлого года, из салона злоумышленники стащили 966 тысяч рублей. О случившемся горожанин, который работал водителем в одной из брянских фирм, сразу же сообщил в полицию.

- Заявитель пояснил, что привезенные из другого региона и принадлежащие фирме-нанимателю деньги пропали из салона автомобиля пока он ненадолго вышел из машины на заправке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Оперативники "раскрутили" преступную цепочку и нашли предполагаемого заказчика кражи. - Оказалось, что преступление было инсценировкой, - говорят в полиции. - Ее автор - водитель того самого автомобиля, из которого украли деньги. Пойти на кражу он подговорил знакомых через соцсети и мессенджеры.

Большую часть украденной суммы брянец вложил в покупку дорогой иномарки. А потом уехал из региона. При этом сказал родственникам на все вопросы о нем отвечать, мол, он подался на заработки в Санкт-Петербург. Пока шло расследование, также выяснилось, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. На предыдущем месте работы его тоже подозревали в краже. Но доказать ничего не удалось. И чтобы избежать проблем в дальнейшем, подозреваемый сменил фамилию.

Подозреваемого арестовали, ему грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU