За сутки в Брянске на пьяной езде попались два водителя
Дорожные аварии, в которых получали механические повреждения автомобили, происходили в Брянске 11 раз за один день – четверг, 16 января. Попутно автоинспекторы зафиксировали 170 нарушений Правил дорожного движения, в том числе два случая пьяной езды.
33 раза не по правилам передвигались пешеходы. Еще в дюжине случаев горожанам не уступали дорогу на «зебрах». Восемь автомобилистов проезжали на красный, трое – следовали без ремней безопасности.
– На водителей брянских маршруток автоинспекторы составили 11 протоколов, – добавили в городском отделе ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU