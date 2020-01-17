2020-01-17T09:58:04+03:00
Общество

За сутки в Брянске на пьяной езде попались два водителя

Всего автоинспекторы выявили 170 нарушений ПДД
Анна ЛЕВКИНА
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Дорожные аварии, в которых получали механические повреждения автомобили, происходили в Брянске 11 раз за один день – четверг, 16 января. Попутно автоинспекторы зафиксировали 170 нарушений Правил дорожного движения, в том числе два случая пьяной езды.

33 раза не по правилам передвигались пешеходы. Еще в дюжине случаев горожанам не уступали дорогу на «зебрах». Восемь автомобилистов проезжали на красный, трое – следовали без ремней безопасности.

– На водителей брянских маршруток автоинспекторы составили 11 протоколов, – добавили в городском отделе ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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