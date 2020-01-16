2020-01-16T18:29:21+03:00
Общество

В Брянске поздравили супругов, которые прожили вместе полвека

Зоя и Александр Захаровы расписались 16 января 1970 года
Ольга УМАРОВА
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С годовщиной семейной жизни пару поздравил глава Советской районной администрации Алексей Колесников.С годовщиной семейной жизни пару поздравил глава Советской районной администрации Алексей Колесников.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске чествовали семейную пару, которая прожила вместе 50 лет. Торжественная церемония прошла в четверг, 16 января, в ЗАГСе Советского района, передает пресс-служба мэрии.

Именно здесь 16 января 1970 года поженились супруги Зоя и Александр Захаровы. Зоя Михайловна почти 40 лет проработала в институте «Брянскгражданпроект». Имеет многочисленные награды, в том числе - «Почетный работник ЖКХ России».

Александр Яковлевич трудился на разных предприятиях города, в институте «Брянскгражданпроект». Награжден грамотой Губернатора Брянской области.

- У Захаровых - двое детей и трое внучек, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - Супруги любят искусство и до сих пор ходят в театр. Их любимое увлечение - работа на приусадебном участке.

В ЗАГСе рассказали, что в прошлом году здесь зарегистрировали 1 420 браков, что почти на 100 больше, чем в 2018-м. Средних возраст новобрачных - 27-29 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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