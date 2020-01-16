Брянцев пригласили поучаствовать в фестивале солдатской песни

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:20:42+03:00

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Концерты ХIХ фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала» пройдут в Брянске в конце января и начале февраля. В 2020-м его посвятят датам российской истории: выводу советских войск из Афганистана, 20-летию подвига десантников 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В фестивале могут поучаствовать талантливые, инициативные, профессиональные и самобытные исполнители: вокалисты, чтецы, артисты, танцоры, музыканты и даже спортсмены.

Отборочные туры состоятся 27-29 января с 10.00 в ГДК Советского района. Заключительный концерт фестиваля запланирован на 7 февраля.

- Победители примут участие в праздничном концерте «Живет Победа в поколениях!» 8 мая на Театральной площади Брянска, - добавили в пресс-службе мэрии.

Более подрядную информацию можно получить по телефону: +7 (4832) 30-68-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU