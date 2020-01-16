Брянца осудили за пьяный дебош в погарской больнице

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:30:33+03:00

Брянец оскорбил и ударил полицейских в Погаре в состоянии опьянения. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Погаре рассмотрели уголовное дело о применении насилия и оскорблении полицейских. Перед судом предстал 43-летный местный житель.

Как удалось установить в суде, 2 августа прошлого года пьяного брянца доставили в приемный покой Погарской ЦРБ для медицинского освидетельствования. Там в присутствии медсестры мужчина в нецензурной форме оскорбил полицейского. Еще одного правоохранителя фигурант уголовного ударил в лицо 31 августа. Произошло это в той же больнице.

- Виновного приговорили к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. - Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU