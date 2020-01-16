2020-01-16T14:30:33+03:00
Общество

Брянца осудили за пьяный дебош в погарской больнице

Местный житель оскорбил и ударил полицейских
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Брянец оскорбил и ударил полицейских в Погаре в состоянии опьянения.Брянец оскорбил и ударил полицейских в Погаре в состоянии опьянения.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Погаре рассмотрели уголовное дело о применении насилия и оскорблении полицейских. Перед судом предстал 43-летный местный житель.

Как удалось установить в суде, 2 августа прошлого года пьяного брянца доставили в приемный покой Погарской ЦРБ для медицинского освидетельствования. Там в присутствии медсестры мужчина в нецензурной форме оскорбил полицейского. Еще одного правоохранителя фигурант уголовного ударил в лицо 31 августа. Произошло это в той же больнице.

- Виновного приговорили к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. - Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По вине водителей грузовиков в Брянске погибли три человека за год
Прокуратура потребовала выделить жилье жирятинской сироте
Брянцев пригласили поучаствовать в фестивале солдатской песни
На Брянщине стартовала акция «Сад памяти - сад жизни»
Брянца осудили за пьяный дебош в погарской больнице
Сотрудники мусоросортировочного комплекса нашли документы курсанта военного училища
Брянские защитники природы могут получить премию имени Лоры Уильямс
В Брянске горожанка лишилась зубов в ДТП с иномаркой
Через Брянщину пытались провезти 1,5 центнера кедровых орехов
Роспотребнадзор: за неделю в Брянске заболели гриппом три человека
Брянцев приглашают поучаствовать в «Студенческом десанте»
В Брянске пешеходы нарушили ПДД три десятка раз за день
В Брянске ищут пропавшую Ирину Лагутичеву
Идем правильным курсом!
В прошлом году на Брянщине раскрыли 140 коррупционных преступлений
На брянском участке границы задержали украинку с поддельным паспортом
Брянец поживился велосипедом и инструментами из незапертого гаража
Брянские классные руководители станут больше получать
Клинцовская прокуратура обнаружила сайт с запрещенными электроудочками
В Брянске по записи из соцсетей наказали водителя маршрутки
Прокуратура «выбила» через суд забор и навес выгоничской школе
В Брянске наградили коммунальщиков за новогоднее украшение дворов