Сотрудники мусоросортировочного комплекса нашли документы курсанта военного училища

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:18:21+03:00

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В среду, 15 января, при сортировке отходов на мусоросортировочном комплексе, расположенном в поселке Большое Полпино, сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» нашли паспорт, военный билет, банковскую карту, водительские права и другие документы, принадлежащие студенту одной из военных академий Санкт-Петербурга.

Такие находки рабочие сортировочной линии обнаруживают среди мусора не в первый раз:

- У нас установлено современное оборудование и сотрудники очень внимательно и ответственно относятся к своей работе. При сортировке выбираются не только полезные фракции, которые идут на переработку, но и опасные виды отходов, которые жители, несмотря на запреты, выбрасывают вместе с бытовым мусором, например, батарейки и использованные лампочки. Бывают и неожиданные находки, в том числе и паспорта. Но в этот раз среди мусора обнаружили не только паспорт и водительские права, но и другие очень важные для военнослужащего документы. По ним мы установили, что молодой человек приписан к военкомату Володарского района Брянска, и стали его искать, понимая, в каком затруднительном положении сейчас находится 18-летний курсант. Нашли номер его мобильного телефона и сообщили ему о находке. Он был, конечно, очень рад и благодарен нам. Руслан, так зовут курсанта, уже вернулся после новогодних каникул в академию и за документами приехать не может, их заберут у нас его родители, которые живут в Брянске, - рассказал начальник полигона Олег Тимофеев

ИСТОЧНИК KP.RU