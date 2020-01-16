В Брянске горожанка лишилась зубов в ДТП с иномаркой

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:34:05+03:00

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Дорожная авария произошла в Бежицком районе Брянска утром 15 января. Около 06.20 вблизи дома №22 на улице Ульянова водитель автомобиля «Ниссан Тиида» сбил пешехода. Иномарка следовала со стороны улицы Бурова в сторону Комсомольской, а 55-летняя женщина находилась на нерегулируемой «зебре».

- В результате ДТП пешеход получила травму в виде травматической экстракции зубов верхней челюсти, - уточнили в городском отделе ГИБДД. - Водитель трезв.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, это единственное ДТП с пострадавшими в Брянске среды, 15 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU