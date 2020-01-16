2020-01-16T11:34:54+03:00
Общество

Через Брянщину пытались провезти 1,5 центнера кедровых орехов

На товар не оформили разрешительные документы
Ольга УМАРОВА
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Нарушителя задержали в кишиневском поезде.Нарушителя задержали в кишиневском поезде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На брянской границе задержали жители Молдавии, который пытался вывезти из России 1,5 центнера кедровых орехов. Как сообщает пресс-служба брянской таможни, нарушителя задержали во время проверки поезда, который шел из Москвы в Кишинев.

Товар пассажир задекларировал, а вот разрешительных документов на вывоз у него не было. Инспекторам иностранец пояснил, что вез очищенные орешки на продажу

- В отношении такой продукции действует особый разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, - рассказал заместитель начальника поста Марат Шамсиев. – Физическое лицо может вывезти только один килограмм кедровых орехов в скорлупе или полкилограмма очищенных орехов.

На мужчину завели административное дело по статье «Несоблюдение установленных запретов и ограничений».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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