Через Брянщину пытались провезти 1,5 центнера кедровых орехов
На брянской границе задержали жители Молдавии, который пытался вывезти из России 1,5 центнера кедровых орехов. Как сообщает пресс-служба брянской таможни, нарушителя задержали во время проверки поезда, который шел из Москвы в Кишинев.
Товар пассажир задекларировал, а вот разрешительных документов на вывоз у него не было. Инспекторам иностранец пояснил, что вез очищенные орешки на продажу
- В отношении такой продукции действует особый разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, - рассказал заместитель начальника поста Марат Шамсиев. – Физическое лицо может вывезти только один килограмм кедровых орехов в скорлупе или полкилограмма очищенных орехов.
На мужчину завели административное дело по статье «Несоблюдение установленных запретов и ограничений».
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ИСТОЧНИК KP.RU