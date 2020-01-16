Брянцев приглашают поучаствовать в «Студенческом десанте»
В Брянске с 20 по 24 января будет проходить общероссийская акция «Студенческий десант». Ежегодное событие посвящено празднованию Дня российского студенчества, сообщает областное УМВД.
«Студенческий десант» стартует уже в седьмой раз. Поучаствовать в нем могут все желающие - учащиеся высших и средних специальных учебных заведений города.
- У студентов-«десантников» будет возможность ознакомиться с работой территориального отдела внутренних дел и отдельных полицейских служб, попробовать себя в роли стража порядка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Заявки на участие в акции ждут по электронной почте umvd32@mail.ru. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, год рождения, курс учебного заведения и специальность, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
Контактный телефон отдела информации и общественных связей УМВД России по Брянской области: 8 (4832) 64-78-72.
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ИСТОЧНИК KP.RU