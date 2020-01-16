Брянцев приглашают поучаствовать в «Студенческом десанте»

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:41:58+03:00

«Студенческий десант» пройдет уже в седьмой раз. Фото: Евгения ГУСЕВА

Молодые люди смогут попробовать себя в роли полицейских

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В Брянске с 20 по 24 января будет проходить общероссийская акция «Студенческий десант». Ежегодное событие посвящено празднованию Дня российского студенчества, сообщает областное УМВД.

«Студенческий десант» стартует уже в седьмой раз. Поучаствовать в нем могут все желающие - учащиеся высших и средних специальных учебных заведений города.

- У студентов-«десантников» будет возможность ознакомиться с работой территориального отдела внутренних дел и отдельных полицейских служб, попробовать себя в роли стража порядка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Заявки на участие в акции ждут по электронной почте umvd32@mail.ru. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, год рождения, курс учебного заведения и специальность, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Контактный телефон отдела информации и общественных связей УМВД России по Брянской области: 8 (4832) 64-78-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU