2020-01-16T10:09:02+03:00
Общество

В Брянске пешеходы нарушили ПДД три десятка раз за день

В двух случаях правила не соблюдали дети
Анна ЛЕВКИНА
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Автоинспекторы зафиксировали в Брянске 159 нарушений ПДД.Автоинспекторы зафиксировали в Брянске 159 нарушений ПДД.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Десять автоаварий, в которых получали механические повреждения автомобили, зафиксировали в Брянске сотрудники ГИБДД в среду, 15 января. Попутно они пресекли 159 нарушений Правил дорожного движения, в том числе поймали одного пьяного водителя.

31 раз не по правилам передвигались пешеходы, среди них двое детей. Еще в десяти случаях автомобилисты превышали скорость (нарушение выявили средства фотофиксации). Трижды лихачи проезжали на красный и перевозили юных пассажиров без специальных кресел.

- На водителей маршруток автоинспекторы, как и днем ранее, составили 11 протоколов, - добавили в городском отделе ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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