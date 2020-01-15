В Брянске ищут пропавшую Ирину Лагутичеву
46-летняя женщина не выходила на связь с близкими с 1 января
Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянске пропала 46-летняя Ирина Лагутичева. О ней ничего не известно близким с 11 января, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".
Приметы пропавшей: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, темно-каштановые волосы, зеленые глаза.
Была одета в темно-серый пуховик с капюшоном. Обута - в черные сапоги.
Если вы видели или знаете, где находится Ирина Лагутичева, сообщите волонтерам или в полицию.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU