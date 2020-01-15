2020-01-15T18:41:28+03:00
Общество

Идем правильным курсом!

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» поддерживает курс реформы «чистоты», заданный главой нашего государства Владимиром Путиным.
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По словам главы государства, России нужна целая индустрия по переработке отходов, так как раньше в стране этим никто не занимался.По словам главы государства, России нужна целая индустрия по переработке отходов, так как раньше в стране этим никто не занимался.
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Сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно развивать раздельный сбор бытовых отходов и переходить на экономику замкнутого цикла, кардинально снизить объём, захораниваемый на полигонах, и повысить долю обработки отходов. По словам главы государства, России нужна целая индустрия по переработке отходов, так как раньше в стране этим никто не занимался — десятилетия с советских времён просто сбрасывали мусор в ямы. В своем послании Владимир Путин также заявил о необходимости системы экологического мониторинга.

- Я внимательно слушал речь нашего президента и могу сказать, что всё, о чем он говорил, – необходимо выполнять и это достижимо. Так, «Чистая планета» под строгим контролем губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза не только планирует строить новые мусоросортировочные комплексы в нашем регионе, которые будут оснащены самой современной техникой, включая систему компостирования, но и в наших инвестиционных планах – открытие производства полимерпесчаной тротуарной плитки, которую мы будем делать из вторсырья. Уже сейчас Брянск – один из немногих городов в нашей стране, где введен раздельный сбор отходов на три фракции, и жители, спасибо им, поддерживают это нововведение. При сортировке мусора на комплексе, расположенном в поселке Большое Полпино, объем извлекаемого вторсырья, отправляемого на переработку, приближается к двадцати процентам! Мы своевременно проводим экологический мониторинг всех объектов и быстро реагируем на обращения граждан, если перевозчики нарушают графики вывоза отходов, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Идем правильным курсом!
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