Брянец поживился велосипедом и инструментами из незапертого гаража

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:49:11+03:00

По статье «Кража» подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Выгоничском районе пенсионер обокрал односельчанина. Потерпевший – 53-летний житель деревни Мякишево. В конце декабря мужчина переехал в новый дом. А 11 января поехал в старое жилье, чтобы забрать оставшиеся вещи.

Как рассказали в областном УМВД, по приезду брянец обнаружил, что одна из створок в гараже сломана. Оттуда кто-то вынес велосипед, угло-шлифовальную машинку, сварочный аппарат и автозапчасти.

Через сутки задержали подозреваемого – ранее судимого 65-летнего местного жителя.

- Мужчина во всем признался и рассказал, что пошел на кражу накануне Нового года, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – При этом он знал, что хозяин находится в новом доме. При обыске в его жилище нашли похищенный велосипед и отдельные детали угло-шлифовальной машинки. Остальное он разобрал и сдал в пункт приема металлолома в соседнем населенном пункте.

По статье «Кража» подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Кстати, как сообщают полицейские, за последние дни на Брянщине раскрыли еще две кражи велосипедов. Первый двухколесный транспорт похитили у 37-летней жительницы многоэтажки на улице Фокина. Второй – у 53-летнего жителя Почепа.

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ИСТОЧНИК KP.RU