Брянские классные руководители станут больше получать

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:34:50+03:00

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О надбавке сообщил Владимир Путин в ежегодном послании

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Классные руководители брянских школ получат надбавку от президента. О выплате Владимир Путин рассказал на ежегодном послании Федеральному Собранию России, которое прошло в среду, 15 января.

По предложению главы государства классным руководителям будут доплачивать не менее пяти тысяч рублей. Средства направят из федерального бюджета.

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

- Ближе всего к ученикам их классные руководители, - подчеркнул Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU