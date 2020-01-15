Брянские классные руководители станут больше получать
О надбавке сообщил Владимир Путин в ежегодном послании
Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2020 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Классные руководители брянских школ получат надбавку от президента. О выплате Владимир Путин рассказал на ежегодном послании Федеральному Собранию России, которое прошло в среду, 15 января.
По предложению главы государства классным руководителям будут доплачивать не менее пяти тысяч рублей. Средства направят из федерального бюджета.
Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2020 года.
- Ближе всего к ученикам их классные руководители, - подчеркнул Владимир Путин.
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ИСТОЧНИК KP.RU