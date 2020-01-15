В Брянске по записи из соцсетей наказали водителя маршрутки
Автомобилист заплатит 500 рублей
Водитель за рулем "Пежо Боксер" нарушил требование знака "Направление движения по полосам"Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
Изменить размер текста:
В Брянске по записи с видеорегистратора нашли маршрутчика, нарушившего ПДД.
Запись появилась в социальных сетях на странице "Нарушение ПДД Брянск".
- На ней видно, что 11 декабря в районе дома № 12 по улице Бежицкой водитель за рулем "Пежо Боксер" нарушил требование знака "Направление движения по полосам", - рассказывают в ОГИБДД УМВД России по городу Брянска. - На водителя составили административный протокол. Автомобилиста оштрафовали на 500 рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU