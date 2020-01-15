В Брянске по записи из соцсетей наказали водителя маршрутки

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:45:09+03:00

Водитель за рулем "Пежо Боксер" нарушил требование знака "Направление движения по полосам" Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске по записи с видеорегистратора нашли маршрутчика, нарушившего ПДД.

Запись появилась в социальных сетях на странице "Нарушение ПДД Брянск".

- На ней видно, что 11 декабря в районе дома № 12 по улице Бежицкой водитель за рулем "Пежо Боксер" нарушил требование знака "Направление движения по полосам", - рассказывают в ОГИБДД УМВД России по городу Брянска. - На водителя составили административный протокол. Автомобилиста оштрафовали на 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU