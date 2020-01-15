2020-01-15T14:38:49+03:00
Общество

Прокуратура «выбила» через суд забор и навес выгоничской школе

Санитарные нормы нарушались в деревне Орминка
Анна ЛЕВКИНА
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На территории школы частично не было забора и навеса.На территории школы частично не было забора и навеса.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Прокуратура Выгоничского района проверила соблюдается ли законодательство об охране жизни и здоровья детей в Большекрупецком филиале Орменской СОШ имени поэта Николая Денисова. Нарушений всплыло два.

Оказалось, что школа в деревне Орменка огорожена забором только с двух сторон вместо четырех. Кроме того, на игровой площадке дошкольной группы отсутствовал теневой навес.

- В целях устранения выявленных нарушений прокурор направил в суд административные иски, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона. - Он потребовал признать бездействие образовательной организации незаконным и понудить обеспечить указанную территорию забором и теневым навесом в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Документы суд уже рассмотрел и удовлетворил. Фактическое исполнение этого решения проконтролирует прокуратура района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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