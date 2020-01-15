Прокуратура «выбила» через суд забор и навес выгоничской школе
Прокуратура Выгоничского района проверила соблюдается ли законодательство об охране жизни и здоровья детей в Большекрупецком филиале Орменской СОШ имени поэта Николая Денисова. Нарушений всплыло два.
Оказалось, что школа в деревне Орменка огорожена забором только с двух сторон вместо четырех. Кроме того, на игровой площадке дошкольной группы отсутствовал теневой навес.
- В целях устранения выявленных нарушений прокурор направил в суд административные иски, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона. - Он потребовал признать бездействие образовательной организации незаконным и понудить обеспечить указанную территорию забором и теневым навесом в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Документы суд уже рассмотрел и удовлетворил. Фактическое исполнение этого решения проконтролирует прокуратура района.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU