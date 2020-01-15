Жительницу Брянска обвинили в краже забытой в магазине сумочки

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:09:15+03:00

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Жительнице Брянска светит срок за то, что она взяла забытую в магазине сумочку.

Все случилось в Фокинском районе. Посмотрев несколько вещей, 34-летняя покупательница забыла сумочку в примерочной. Проведя в торговом зале еще около часа, горожанка вспомнила о пропаже, но сумки в кабинке уже не оказалось. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон и банковские карты.

Предполагаемого воришку нашли. Им оказалась 51-летняя местная жительница.

- Подозреваемая призналась, что уже оказавшись дома пожалела о своем поступке, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По ее словам, женщина в течение нескольких дней просматривала сайты бесплатных объявлений, надеясь найти сообщение о пропаже, чтобы вернуть сумку как «случайную находку».

Теперь горожанке за кражу грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU