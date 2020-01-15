2020-01-15T13:52:12+03:00
Общество

В Брянской области разыскивают сбежавшего предполагаемого преступника

Мария Дедкова
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Всех, кто располагает информацией о предполагаемом преступнике, просят обратиться в полицию.Всех, кто располагает информацией о предполагаемом преступнике, просят обратиться в полицию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области разыскивают 34-летнего уроженца Новозыбкова. Александра Мозоля подозревают в нарушении закона, но он скрылся от полиции, сообщает портал Новозыбков.SU.

На вид Александру Мозолю от 30 до 35 лет. Рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения.

Всех, кто располагает информацией о предполагаемом преступнике, просят обратиться в полицию. Позвонить можно по телефонам: 8(48347)-2-13-76, 2-13-59 или 02.

На вид Александру Мозолю от 30 до 35 лет. Фото: отдел полиции "Климовский"

На вид Александру Мозолю от 30 до 35 лет. Фото: отдел полиции "Климовский"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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