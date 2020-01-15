В Унече двое парней обокрали павильон на рынке

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:15:47+03:00

За кражу двум парням грозит по пять лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Злоумышленники вынесли продукты на 36 тысяч рублей

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В Унече задержали подозреваемых в краже из рыночного павильона.

- В полицию обратилась 59-летняя горожанка, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Она пояснила, что ночью неизвестный злоумышленник похитил из ее магазинчика банки с тушенкой, сгущенкой, сыры и другие продукты общей стоимостью 36 тысяч рублей.

Предполагаемыми преступниками оказались парни 18 и 16 лет.

Часть продуктов они унесли с собой, а часть бросили в кустах неподалеку.

На парней завели уголовное дело. За кражу им грозит по пять лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU