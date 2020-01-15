В марте в Клинцах выберут мэра

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:51:49+03:00

Пока эту должность занимает Людмила Лубская

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В Клинцах пройдут повторные выборы мэра. Такое решение приняли 15 января на сессии городского Совета.

Конкурс состоится 4 марта, отмечает местное издание "Клинцы.Инфо".

Документы от претендентов на должность принимают до 31 января.

Пока обязанности главы городской администрации исполняет Людмила Лубская.

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ИСТОЧНИК KP.RU