Осужденный житель Стародуба вернет деньги, потраченные на лечение потерпевшего

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:14:14+03:00

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Житель Стародуба оплатит лечение потерпевшему. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пояснили в пресс-службе прокуратуре области.

Лечение пострадавшему обошлось в 62 тысячи рублей. Эти деньги выплатили страховщики. Прокуратура потребовала от осужденного вернуть средства.

Для этого правоохранители обратились в суд. Там требования надзорного ведомства удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU