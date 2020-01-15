В Брянске скрытые патрули проследят за автомобилистами с телефонами в руках
Нарушителям грозит штраф в 1,5 тысячи рублей
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В Брянске в среду, 15 января, весь день скрытые патрули будут охотится за любителями поболтать по телефону за рулем.
Экипажи ДПС проконтролируют водителей во всех районах города.
Напомним, нарушителям грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.
- Как показывает практика, некоторые водители, все же не готовы отказаться от мобильных телефонов в пользу безопасности, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Так, в прошлом году на дорогах города выявли около 300 подобных правонарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU