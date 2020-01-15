В Брянске скрытые патрули проследят за автомобилистами с телефонами в руках

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:05:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске в среду, 15 января, весь день скрытые патрули будут охотится за любителями поболтать по телефону за рулем.

Экипажи ДПС проконтролируют водителей во всех районах города.

Напомним, нарушителям грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.

- Как показывает практика, некоторые водители, все же не готовы отказаться от мобильных телефонов в пользу безопасности, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Так, в прошлом году на дорогах города выявли около 300 подобных правонарушений.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU