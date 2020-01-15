Два брянских ученых получили президентские гранты

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:48:12+03:00

На разработки им выдали по два миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Проекты двух брянских ученых стали победителями конкурса на получение президентских грантов. Они получат на свои разработки по два миллиона рублей, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Одним из лауреатов стал профессор Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, доктор технических наук, Игорь Лагерев. Его проект предполагает создание мобильных транспортно-перегрузочных канатных комплексов и пассажирских транспортных систем.

Отметили также проект представителя Брянского государственного технического университета, доктора экономических наук, Валерия Дадыкина. Проект предусматривает разработку методического обеспечения системы геолого-экономического районирования и оценку затрат геологоразведочных работ. Воплощением задумки ученого займутся сотрудники факультета экономики и управления БГТУ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU