Брянцев предупредили о новом виде интернет-мошенничества

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:06:37+03:00

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Брянцев предупредили о новом виде сетевого мошенничества. Для обмана людей, злоумышленники используют удаленный доступ к устройству.

Делают это они с помощью программы, которая маскируется под антивирус.

- Мошенник представляется банковским работником и сообщает, что банк якобы зафиксировал попытку несанкционированного вывода средств и заблокировал эту операцию до тех пор, пока не получит подтверждение от клиента, - рассказывают в пресс-службе Брянского отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. - При этом злоумышленник не требует раскрыть номер, срок действия и секретный код на карте. «Специалист» заявляет, что, видимо, телефон заражен вирусом, просит просто установить новую защитную программу.

Таким образом мошенник получит доступ к сообщениям, мобильному банку и личным кабинетам.

Если вам сообщают об угрозе финансового мошенничества,перезвоните в банк по номеру, указанному на карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU