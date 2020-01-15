За день в Брянске на пьяной езде попались два водителя

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:59:16+03:00

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Десять автоаварий, в которых получали механические повреждения автомобили, зафиксировали автоинспекторы в Брянске во вторник, 14 января. В двух случаях водители находились в состоянии опьянения.

Также сотрудники ГИБДД пресекли 153 нарушения правил дорожного движения. Как уточнили в городском отделе ведомства, 39 раз не по правилам передвигались пешеходы. В свою очередь, девять раз им не уступали дорогу на переходах.

Четыре раза лихачи проезжали на красный, еще двое не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, два автомобилиста перевозили детей без специальных кресел.

На водителей маршруток автоинспекторы города составили 11 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU