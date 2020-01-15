В Новозыбкове пьяная автомобилистка сбила пенсионерку-нарушительницу

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:44:15+03:00

За день в Брянской области пострадали сразу два пешехода-нарушителя. Фото: Сергей ГАПОН

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В Новозыбкове под колеса легкового автомобиля попала пенсионерка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января около 16.20 на улице 307 Дивизии.

По предварительной информации, 35-летняя автомобилистка за рулем "Лады Калины" сбила пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В ДТП 66-летняя женщина получила сотрясение мозга, травму головы и ушиб ноги. Пострадавшую госпитализировали.

У автомобилистки установили алкогольное опьянение.

Как рассказывают в областной Госавтоинспекции, похожая авария в этот же день произошла в Суражском районе. ДТП случилось около 17.45 на седьмом километре автодороги «Сураж-Гордеевка».

57-летний водитель ВАЗа-21213 сбил 77-летнего пешехода. Пенсионера с различными травмами госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU