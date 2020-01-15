2020-01-15T10:44:15+03:00
Происшествия

В Новозыбкове пьяная автомобилистка сбила пенсионерку-нарушительницу

Пожилую женщину госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
За день в Брянской области пострадали сразу два пешехода-нарушителя.За день в Брянской области пострадали сразу два пешехода-нарушителя.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Новозыбкове под колеса легкового автомобиля попала пенсионерка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января около 16.20 на улице 307 Дивизии.

По предварительной информации, 35-летняя автомобилистка за рулем "Лады Калины" сбила пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В ДТП 66-летняя женщина получила сотрясение мозга, травму головы и ушиб ноги. Пострадавшую госпитализировали.

У автомобилистки установили алкогольное опьянение.

Как рассказывают в областной Госавтоинспекции, похожая авария в этот же день произошла в Суражском районе. ДТП случилось около 17.45 на седьмом километре автодороги «Сураж-Гордеевка».

57-летний водитель ВАЗа-21213 сбил 77-летнего пешехода. Пенсионера с различными травмами госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клинцовская прокуратура обнаружила сайт с запрещенными электроудочками
В Брянске по записи из соцсетей наказали водителя маршрутки
Прокуратура «выбила» через суд забор и навес выгоничской школе
В Брянске наградили коммунальщиков за новогоднее украшение дворов
Жительницу Брянска обвинили в краже забытой в магазине сумочки
В Брянской области разыскивают сбежавшего предполагаемого преступника
В Унече двое парней обокрали павильон на рынке
В марте в Клинцах выберут мэра
Осужденный житель Стародуба вернет деньги, потраченные на лечение потерпевшего
В Брянске скрытые патрули проследят за автомобилистами с телефонами в руках
Два брянских ученых получили президентские гранты
Брянцев предупредили о новом виде интернет-мошенничества
За день в Брянске на пьяной езде попались два водителя
В Новозыбкове пьяная автомобилистка сбила пенсионерку-нарушительницу
В Дятькове сгорела мебельная фабрика: пострадавших нет
За год в Брянской области в отпуск сходили 11 осужденных
Жительница Брянска ушла из бара с чужой курткой
Районы Брянской области к 75-й годовщине Победы украсят в одном стиле
На Крещение в Брянске пройдет православный фестиваль
В январе мэр Брянска и его заместители выслушают жалобы горожан
Брянская «Зарянка» победила в международном конкурсе в Сочи
Два брянца украли из ювелирной мастерской цепочку за 65 тысяч рублей
Бухгалтера из Жирятинского управления сельского хозяйства обвинили в махинациях с деньгам
Брянская велогонщица Анастасия Иванова стала призером международных соревнований