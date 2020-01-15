В Дятькове сгорела мебельная фабрика: пострадавших нет

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в брянском городе Дятьково поступило дежурному МЧС в 04.07 15 января. Уточнялось, что горит мебельная фабрика на улице Орджоникидзе. На место оперативно выехали пожарные расчеты семи подразделений, а также два звена газодымозащитной службы.

К моменту прибытия пожарных – 04.13 – здание горело уже по всей площади. Тушение заняло около четырех часов. Ликвидировали пожар в 08.13.

- В пожаре никто не пострадал, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Его причину установят специалисты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU