В Дятькове сгорела мебельная фабрика: пострадавших нет
Сообщение о пожаре в брянском городе Дятьково поступило дежурному МЧС в 04.07 15 января. Уточнялось, что горит мебельная фабрика на улице Орджоникидзе. На место оперативно выехали пожарные расчеты семи подразделений, а также два звена газодымозащитной службы.
К моменту прибытия пожарных – 04.13 – здание горело уже по всей площади. Тушение заняло около четырех часов. Ликвидировали пожар в 08.13.
- В пожаре никто не пострадал, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Его причину установят специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU