Районы Брянской области к 75-й годовщине Победы украсят в одном стиле
В регионе началась подготовка к празднику
К празднованию юбилея Победы будут готовиться особенно тщательно.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:
В Брянской области начали готовиться к празднованию 75-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
14 января прошло первое заседание рабочей группы, ответственной за проведение юбилея Победы.
В Брянской области примут эмблему для этой значимой даты. Также все районы области украсят в одном стиле.
Более подробно эти и другие вопросы, посвященные празднику, обсудят позже, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU