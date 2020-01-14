Районы Брянской области к 75-й годовщине Победы украсят в одном стиле

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:41:13+03:00

К празднованию юбилея Победы будут готовиться особенно тщательно. Фото: Мария Дедкова

В регионе началась подготовка к празднику

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В Брянской области начали готовиться к празднованию 75-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

14 января прошло первое заседание рабочей группы, ответственной за проведение юбилея Победы.

В Брянской области примут эмблему для этой значимой даты. Также все районы области украсят в одном стиле.

Более подробно эти и другие вопросы, посвященные празднику, обсудят позже, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU