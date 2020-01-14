На Крещение в Брянске пройдет православный фестиваль

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:23:40+03:00

В нем поучаствуют лучшие коллективы области

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В Брянске состоится православный фестиваль «От Рождества до Крещения». Он пройдет 18 января в 14.00 в Доме культуры Володарского района.

В нем поучаствуют лучшие коллективы учреждений культуры города и области.

Для зрителей в фойе Дома культуры будут работать выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, а также фотозоны (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU