На Крещение в Брянске пройдет православный фестиваль
В нем поучаствуют лучшие коллективы области
Изменить размер текста:
В Брянске состоится православный фестиваль «От Рождества до Крещения». Он пройдет 18 января в 14.00 в Доме культуры Володарского района.
В нем поучаствуют лучшие коллективы учреждений культуры города и области.
Для зрителей в фойе Дома культуры будут работать выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, а также фотозоны (0+).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU