В январе мэр Брянска и его заместители выслушают жалобы горожан

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:08:13+03:00

На встречу с чиновниками нужно записаться заранее

Изменить размер текста: A A

Мэр Брянска Александр Макаров и его заместители встретятся с горожанами.

16 января прием проведет заместитель главы городской администрации Виктор Предеха.

21 января с вопросами по ЖКХ можно будет обратиться к Сергею Хоменкову.

22 января прием проведет Николай Голубокий, заместитель мэра по вопросам транспорта

23 января можно будет встретиться с заместителем Александра Макарова по строительству Андреем Абрамовым.

28 января жителей примет исполняющий обязанности замглавы горадминистрации по социальным вопросам Антон Вербицкий.

В этот же день брянцев с вопросами встретит сам Александр Макаров.

Записаться на приемы нужно заранее, уточнили в пресс-службе горадминистрации. Телефоны можно уточнить здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU