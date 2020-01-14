В январе мэр Брянска и его заместители выслушают жалобы горожан
Мэр Брянска Александр Макаров и его заместители встретятся с горожанами.
16 января прием проведет заместитель главы городской администрации Виктор Предеха.
21 января с вопросами по ЖКХ можно будет обратиться к Сергею Хоменкову.
22 января прием проведет Николай Голубокий, заместитель мэра по вопросам транспорта
23 января можно будет встретиться с заместителем Александра Макарова по строительству Андреем Абрамовым.
28 января жителей примет исполняющий обязанности замглавы горадминистрации по социальным вопросам Антон Вербицкий.
В этот же день брянцев с вопросами встретит сам Александр Макаров.
Записаться на приемы нужно заранее, уточнили в пресс-службе горадминистрации. Телефоны можно уточнить здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU