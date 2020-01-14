Брянская «Зарянка» победила в международном конкурсе в Сочи

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:05:14+03:00

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Международный конкурс исполнительского мастерства «Надежды Европы» проходил в Сочи с 6 по 12 января. Лучших выявляли в номинациях «Вокал», «Хореография», «Театр моды и костюма», «Декоративно-прикладное искусство».

За победу в конкурсе боролись представители 79 регионов страны, в том числе образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» из Брянска. Воспитанники городской школы искусств №10 привезли несколько своих программ: «Рождество», «Весна-красна», «Масленица загорела», «Пасха Красная».

По итогам прослушиваний два состава «Зарянки» (старшая, средняя группа) удостоились дипломов лауреатов первой степени и памятных кубков. Кроме того, двум нашим вокалистам вручили индивидуальные дипломы лауреатов.

В пресс-службе брянской горадминистрации добавили, что также дипломами «За высокий профессионализм» наградили руководителя «Зарянки» Татьяну Ситникову и концертмейстера Игоря Васекина.

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ИСТОЧНИК KP.RU