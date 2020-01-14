Два брянца украли из ювелирной мастерской цепочку за 65 тысяч рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:08:49+03:00

Украденную цепочку подельники сразу же заложили в ломбард. Фото: Иван ВИСЛОВ

В тот же день сообщники сдали украшение в ломбард

Изменить размер текста: A A

В Брянске задержали «ювелирных» грабителей. Фигуранты дела - ранее судимый 36-летний житель города и его приятель-сверстник, рассказали в областном УМВД.

На «дело» сообщники пошли 30 декабря. Они зашли в одну из ювелирных мастерских Бежицкого района и попросили 50-летнего работника показать им самую большую золотую цепочку.

- Получив в руки украшение стоимостью 65 000 рублей, злоумышленники сбежали, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Через неделю преступников задержали. К этому времени они успели заложить украшение в ломбард за 25 тысяч рублей, а вырученные деньги - потратить.

По статье «Грабеж» мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU