Два брянца украли из ювелирной мастерской цепочку за 65 тысяч рублей
В Брянске задержали «ювелирных» грабителей. Фигуранты дела - ранее судимый 36-летний житель города и его приятель-сверстник, рассказали в областном УМВД.
На «дело» сообщники пошли 30 декабря. Они зашли в одну из ювелирных мастерских Бежицкого района и попросили 50-летнего работника показать им самую большую золотую цепочку.
- Получив в руки украшение стоимостью 65 000 рублей, злоумышленники сбежали, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Через неделю преступников задержали. К этому времени они успели заложить украшение в ломбард за 25 тысяч рублей, а вырученные деньги - потратить.
По статье «Грабеж» мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU