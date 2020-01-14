Бухгалтера из Жирятинского управления сельского хозяйства обвинили в махинациях с деньгам
Бухгалтера Жирятинского районного управления сельского хозяйства обвинили в мошенничестве при получении выплат.
- По версии следствия, обвиняемая с 27 мая 2013 года по 29 апреля 2015 года изготовляла справки о своей зарплате, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Бухгалтер занижала официальные доходы на бумагах, чтобы ее дети получали выплаты, полагающиеся малоимущим.
Своими действиями женщина причинила ущерб бюджету почти на 89 тысяч рублей.
Уголовное дело передадут в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU