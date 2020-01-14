Брянская велогонщица Анастасия Иванова стала призером международных соревнований

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:49:45+03:00

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Брянская велогонщица Анастасия Иванова стала бронзовым призером на международных соревнованиях. Международный сезон ВМХ спорта начался в Саранске.

На турнир приехали около 300 велогонщиков из различных регионов страны, а также спортсмены из Беларуси и Литвы.

В турнире приняли участие две брянские спортсменки. Татьяна Капитанова, к сожалению, стала пятой.

А вот Анастасия Иванова смогла оказаться на пьедестале. Спортсменка завоевала бронзовую медаль, сообщили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU