Брянских автомобилистов снова предупредили о гололедице
Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла
Аккуратными следует быть и пешеходам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На дорогах Брянской области 15 января снова прогнозируют гололедицу.
В регионе ожидают облачную с прояснениями погоду. Местами возможен туман, ночью местами гололед, на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью составит от минус трех до двух градусов тепла, днем - от двух градусов мороза до трех тепла.
Управление автомобильных дорог Брянской области просит водителей планировать поездки с учетом неблагоприятных погодных условий.
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ИСТОЧНИК KP.RU