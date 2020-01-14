Брянских автомобилистов снова предупредили о гололедице

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:30:16+03:00

Аккуратными следует быть и пешеходам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла

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На дорогах Брянской области 15 января снова прогнозируют гололедицу.

В регионе ожидают облачную с прояснениями погоду. Местами возможен туман, ночью местами гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит от минус трех до двух градусов тепла, днем - от двух градусов мороза до трех тепла.

Управление автомобильных дорог Брянской области просит водителей планировать поездки с учетом неблагоприятных погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU