2020-01-14T14:52:42+03:00
Общество

Брянцы смогут отследить автобус №99 онлайн

Маршрут добавили в систему "Умный транспорт"
Мария Дедкова
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Фото:"Брянский автобус"Фото:"Брянский автобус"
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В Брянске отследить автобус №99 можно с помощью интернета. Новый муниципальный маршрут добавили в онлайн систему "Умный транспорт".

Напомним, на линии будут работать пять машин. Они заменили маршрутки перевозчика Дмитрия Махотина, которого по решению суда лишили лицензии. Автобус ходит от поселка Бордовичи до Большого Полпина и повторяет путь маршрутки №99.

К слову, наряду с муниципальным транспортом работу на линии продолжат и частные перевозчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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