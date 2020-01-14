Брянцы смогут отследить автобус №99 онлайн

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:52:42+03:00

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В Брянске отследить автобус №99 можно с помощью интернета. Новый муниципальный маршрут добавили в онлайн систему "Умный транспорт".

Напомним, на линии будут работать пять машин. Они заменили маршрутки перевозчика Дмитрия Махотина, которого по решению суда лишили лицензии. Автобус ходит от поселка Бордовичи до Большого Полпина и повторяет путь маршрутки №99.

К слову, наряду с муниципальным транспортом работу на линии продолжат и частные перевозчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU