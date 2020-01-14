В прошлом году брянцы забыли в Кадастровой палате больше 17 тысяч документов
В прошлом году жители Брянской области забыли в Кадастровой палате больше 17 тысяч документов на недвижимость. Их передали в ведомство из МФЦ. Всего в архиве Кадастровой палаты хранится около 36 тысяч забытых бумаг.
- В основном это акты приема – передачи документов, а также правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на недвижимость, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались не востребованными, - пояснила заместитель директора Кадастровой палаты по Брянской области Светлана Иванова. - Кроме того, граждане часто «забывают» получить уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета и других учетно-регистрационных действиях, оригиналы межевых и технических планов, платежные документы.
Готовые к выдаче документы могут оставаться в офисах МФЦ лишь 30 дней. В архив Кадастровой палаты забытые документы на недвижимость поступают уже на бессрочное хранение.
ВАЖНО!
Брянцы, не успевшие забрать готовые документы в МФЦ, могут получить их:
- в любом офисе Кадастровой палаты по Брянской области
- курьерской доставкой (данная услуга является платной и предоставляется только на территории г. Брянска), для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону (4832) 44-49-00 (доб. 2130);
- в офисах МФЦ.
- можно запросить документы экстерриториально, обратившись в офис Кадастровой палаты по Брянской области по адресу: Брянск, улица Софьи Перовской, 63. В этом случае заявитель получит оповещение, что документы поступили в выбранный филиал. Забрать их нужно будет в течение 30 суток. По истечении этого срока документы будут возвращены в филиал по месту хранения.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Получить инструкцию по получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU