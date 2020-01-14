В Брянске столкнулись автобус и грузовик, образовалась огромная пробка

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:26:52+03:00

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В Фокинском районе Брянска автобус врезался в грузовик. ДТП произошло днем во вторник, 14 января, неподалеку от остановки сельмаш. Кадрами автоаварии очевидцы поделились в соцсетях. На снимках видно, что от удара серьезно пострадал общественный транспорт. У него разбилось лобовое стекло, смят капот и водительская дверь.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Из-за автоаварии на проспекте Московском образовалась огромная пробка в торону Советского района. Движение на участке затруднено.

Из-да ДТП образовалась огромная пробка. Фото: vk.com, Денис Гущин.

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ИСТОЧНИК KP.RU