В Брянске столкнулись автобус и грузовик, образовалась огромная пробка
В Фокинском районе Брянска автобус врезался в грузовик. ДТП произошло днем во вторник, 14 января, неподалеку от остановки сельмаш. Кадрами автоаварии очевидцы поделились в соцсетях. На снимках видно, что от удара серьезно пострадал общественный транспорт. У него разбилось лобовое стекло, смят капот и водительская дверь.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Из-за автоаварии на проспекте Московском образовалась огромная пробка в торону Советского района. Движение на участке затруднено.
Из-да ДТП образовалась огромная пробка. Фото: vk.com, Денис Гущин.
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ИСТОЧНИК KP.RU