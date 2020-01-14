2020-01-14T12:01:19+03:00
Общество

Экс-чиновница из Гордеевского района ответит за «чернобыльскую» аферу

Бывшей госслужащей грозит до семи лет колонии
Анна ЛЕВКИНА
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За аферу экс-чиновница ответит в суде.За аферу экс-чиновница ответит в суде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Уголовное дело на теперь уже бывшего главу администрации Творишенского сельского поселения из Гордеевского района завели после прокурорской проверки. Выяснилось, что две семьи в 2013 году сдали государству «чернобыльское» жилье на общую сумму 5,6 миллиона рублей. В реальности же селяне продолжили жить в своих домах.

- В нарушение требований жилищного законодательства этих граждан экс-чиновница признала нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставила на жилищный учет, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Впоследствии они получили дома друг друга по договорам социального найма.

Дело о превышении должностных полномочий уже передали для рассмотрения в Красногорский районный суд. Его фигурантке грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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