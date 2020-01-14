В Брянске в салоне рейсового автобуса покалечилась пассажирка

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:18:02+03:00

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Сообщение о происшествии поступило из больницы, куда обратилась за медицинской помощью 58-летняя жительница Брянска. Медикам женщина рассказала, что травмы получила в салоне автобуса. Якобы она упала в районе остановки «Брянский картон» в Белых Берегах.

Проверка это подтвердила. Оказалось, что пострадавшая ехала в автобусе «Ютонг». Падение произошло в 13.18 13 января в районе дома №1а на улице Белобережской. Как уточнили в городском отделе ГИБДД, автобус следовал по маршруту со стороны улицы 2-й Брянской в сторону автодороги «Москва-Киев». Водитель был трезв.

Врачи осмотрели горожанку и отпустили домой, назначив лечение. У нее - ушибы локтя и колена.

Полицейские приступили к уточнению обстоятельств падения.

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ИСТОЧНИК KP.RU