В брянском поселке Мичуринский разлилась канализация

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:41:15+03:00

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Под Брянском в поселке Мичуринский разлилась канализация. Неочищенные стоки через смотровой колодец вытекали прямо на улицу. Об этом правоохранителям рассказали селяне. Прокуратура устроила проверку по обращению местных жителей. И слова брянцев подтвердились.

- Причиной сложившейся ситуации стала аварии канализационной насосной станции, обслуживаемой ООО «ЖилСоцСтрой», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Природоохранный прокурор возбудил административные дела на сотрудника предприятия и саму организацию. После рассмотрения дела в суде, компанию и сотрудника оштрафовали на 22 тысячи рублей.

Кроме того, прокурор потребовал от руководителя предприятия устранить нарушения и наказать виновных. Требования прокуратуры выполнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU