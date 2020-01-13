Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 14 января

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:30:34+03:00

По области пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла

Изменить размер текста: A A

В Брянской области 14 января сохранится плохая погода. По данным Брянского гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла.

При такой температуре увеличиваются шансы на возникновение ЧС и внештатных ситуаций.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, предупреждают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

В случае ЧП звонните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU