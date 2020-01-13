Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 14 января
В Брянской области 14 января сохранится плохая погода. По данным Брянского гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями.
Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица.
Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла.
При такой температуре увеличиваются шансы на возникновение ЧС и внештатных ситуаций.
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, предупреждают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.
В случае ЧП звонните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.
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ИСТОЧНИК KP.RU