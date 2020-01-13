2020-01-13T18:30:34+03:00
Общество

Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 14 января

Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла
Мария Дедкова
Поделиться:
По области пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.По области пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Брянской области 14 января сохранится плохая погода. По данным Брянского гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла.

При такой температуре увеличиваются шансы на возникновение ЧС и внештатных ситуаций.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, предупреждают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

В случае ЧП звонните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 14 января
В Дятьковском районе автомобилистов ждут пять дней сплошных проверок
В Брянске задержали 18-летнего вора-сладкоежку
В Белых Берегах нашли зараженную бешенством лису
Началась запись на выплату компенсаций обманутым брянским дольщикам
Брянский силач Дмитрий Апанасевич стал мастером спорта России
За год на дорогах Брянска погибли 22 человека
В Брянской области закрыли на ремонт музей мемориального комплекса «Партизанская поляна»
В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором
Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно
В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца
В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе
За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев
СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка
Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист